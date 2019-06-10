Murat Eskici personeli ile bayramlaştı

Programda konuşma yapan Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Eskici; “Bayramlarda Birlik ve Beraberlik vardır, Bayramın milletimizin dirliğine, insanlığın huzur, barış ve refahına vesile olmasını; hep bir arada sevgi ve saygı dolu nice bayramlara ulaşmamızı temenni ediyor ve hepinizin Bayramını tekrardan kutlayarak ailenizle; sağlıklı, huzurlu nice Bayramlar geçirmenizi diliyorum” diyerek sözlerini tamamlayan Eskici, personelle tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti.