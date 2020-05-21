İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Murat Eskici'den kan bağışına destek veren personele teşekkür

Gençlik ve İl Spor Müdürlü İl Müdürü Murat Eskici’nin, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu kan bağışı kampanyasına destek çağrısına personelden cevap gecikmedi.

Gençlik ve İl Spor Müdürlü İl Müdürü Murat Eskici'nin, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu kan bağışı kampanyasına destek çağrısına personelden cevap gecikmedi.


İl Müdürlüğü Antrenörleri Cumhuriyet Meydanında bulunan Kızılay Kan Merkezine giderek kan bağışında bulundular. İl Müdürü Murat Eskici İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Kan Bağışı Kampanyasına destekte bulunan personeline teşekkürlerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.