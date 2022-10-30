Murat Sancak: ”Kazanmak istiyorduk”

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Seyir zevki yüksek maçtan galip çıkmazken, iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı. Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, “Hakikaten güzel bir maç oldu. İlk devre Adana Demirspor muhteşem oynadı. Çok gol kaçırdı. İkinci devre 60'ıncı dakikadan sonra Kayseri iyi oynadı. Az daha mağlup oluyorduk. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Genelde Kayserispor-Adana Demirspor maçları berabere bitiyor. Zaten skor 2-1 olunca ‘bu maç kesin berabere biter' dedim. Hayırlısı olsun yolumuza bakacağız. Zaten kardeş takımız, kardeş başkanımız var. Biz kazanmak istiyorduk. Kayseri'ye kazanmak için geldik. Ancak son beş maçında performansı çok iyi olan bir Kayseri'ye karşı oynadık. Zor bir maç olacağını da biliyorduk. Ayağına gelen fırsatları iyi değerlendiremezsen, bu maçta böyle 2-2 biter. Sonuç olarak, mağlup de olabilirdik. Dostça bir maç oldu. 1'er puanı paylaştık gidiyoruz. Korner atışı yapan oyuncuya su atılması ve hatta kapalıdan atılması çok enteresan. Kayseri taraftarı bu takıma sahip çıksın. Bu taraftar takımına sahip çıkarsa, bu takım başarıya doğru gider” ifadelerini kullandı.