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Musa Soykarcı, Serkan Tok'u ziyaret etti

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Serkan Tok’u ziyaret etti.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Serkan Tok'u ziyaret etti.


Kayseri MHP İl Başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette pandemi ve spor konuları hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, “Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu olarak, MHP İl Başkanlığına yeniden seçilen Serkan Tok beyi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Misafirperverliğinden dolayı İl Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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