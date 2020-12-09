İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Musa Soykarcı'dan Başakşehir'e destek açıklaması

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Musa Soykarcı, yaptığı açıklama ile ırkçılığa tepki gösterirken, Başakşehir’e destek verdi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Musa Soykarcı, yaptığı açıklama ile ırkçılığa tepki gösterirken, Başakşehir'e destek verdi.


Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maç, dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması nedeniyle ertelenmişti Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (KASKF) Musa Soykarcı, ırkçı söylem nedeniyle UEFA tarafından müsabakanın ertelenmesi kararı sonrası yaptığı açıklamada, ‘'Irkçılık insanlık suçudur! Şampiyonlar Ligindeki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in antrenörüne karşı sergilenen nefret suçunu şiddetle kınıyorum. Söylemleri başka, eylemleri başka makyajları akan bu makyavelist zihniyeti iyi biliriz. Bu konuda tavrımız nettir. Irkçılığın her türlüsü ayaklarımızın altındadır. Dik duruş gösteren temsilcimiz Başakşehir'in yanındayız. Ayrıca Medipol Başakşehir'e haklı davasında destek veren PSG takımı futbolcularına, bu onurlu ve insani davranışlarından ötürü saygı duyuyor teşekkür ediyorum. Birbirimizi sevmemiz için birbirimize benzememiz gerekmez. Ne güzel söylemiş Rahmet Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V);'' Beyazın siyah olana, siyahın beyaz olana hiçbir üstünlüğü yoktur'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.