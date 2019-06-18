Musa Soykarcı'dan Büyükkılıç'a teşekkür mesajı

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı'dan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür mesajı.

Kadınlar 2.Ligine yükselme başarısı gösteren Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımı son maçında yarın Kadir Has Stadyumunda saat 15.00'de İstanbul Dudulluspor'u konuk edecek.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, yaptığı açıklamada, “ 2. Lige yükselen Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol Takımımız 19.06.2019 Çarşamba günü aaat 15.00'de İstanbul Dudulluspor oynayacağı ve bu müsabakanın Kadir Has Stadında oynanmasına öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a Amatör Spor Kulüplerimiz adına teşekkür ediyorum. Tüm futbolseverleri aileleriyle birlikte Kayseri Gençlerbirliği-İstanbul Dudulluspor bayan maçına bekliyoruz” dedi.