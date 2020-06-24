İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müsabakalara parkta yaptıkları antrenmanla hazırlanıyorlar

Kayseri’de muaythai branşı performans sporcuları olan Evra Nur, Yalçın, Serkan, Yağmur, Nadiye, Cemal ve Ali, Antrenör Arzu Bayram Eser gözetiminde parklarda yaptıkları antrenman ile müsabakalara hazırlanıyor.

Kayseri'de muaythai branşı performans sporcuları olan Evra Nur, Yalçın, Serkan, Yağmur, Nadiye, Cemal ve Ali, Antrenör Arzu Bayram Eser gözetiminde parklarda yaptıkları antrenman ile müsabakalara hazırlanıyor.


Kayseri'deki kursların Ekim ayına kadar kapalı olması nedeniyle Antrenör Arzu Bayram Eser tarafından ücretsiz olarak çalıştırılan sporcular, sıcak havada parklarda maske takarak ve sosyal mesafeye uyarak antrenmanlarını sürdürüyor.


Kocasinan ilçesindeki parkta antrenman yapan sporcular Rumeysa Aldemir, Erva Nur Altan, Yalçın Güçlü, Serkan Doğan, Yağmur Yolcu, Nadiye Türkmen, Cemal Dağ ve Ali Dağ'ın antrenörü Arzu Bayram Eser, “ Hafta içi sürekli antrenmana alıyoruz çünkü Ekim gibi yarışları gündeme gelebilir. Hal böyle olunca ücret almasak da çalışmak ve çalıştırmak zorundayız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.