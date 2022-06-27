MÜSİAD heyeti Anadolu'nun Ticaret Merkezi Kültepe'de

Kültür gezisine, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu Üyeleri ve aileleri katıldı. Başkan ve üyeler, Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu rehberliğinde, Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran antik kentte yürütülen kazı çalışmaları ve kazılarda ortaya çıkarılan yapılar hakkında bilgi edindi. Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, "Tarih bilincini artırmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlediğimiz gezide Kayseri tarihi hakkında bilgi sahibi olduk. Çok önemli bir antik kentte bulunuyoruz. Büyük bir medeniyetin burada olduğuna şahitlik ediyoruz" dedi.

Yürüttükleri çalışmalar ve emekleri için kurumlarımızı ve kazı ekibini tebrik eden Akmermer, bu hazineye hep beraber sahip çıkılarak tanıtılması gerektiğini ifade etti.