MÜSİAD'dan Prof. Dr. Özdarendeli'ye ödül

MÜSİAD'ın 32. Kuruluş yıl dönümü kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen 'Türkiye'nin Gücü Ödülleri' sahiplerini buldu.

1990 yılında bir grup genç işadamının yüksek idealleri temelinde başlayan yolculuk, bugün 164 noktada varlık gösteren büyük bir sermaye platformu oldu. 32. yılını dolduran MÜSİAD'ın ilk kurulan şubesi olan Kayseri şubesi, derneğin yıldönümünü kutladı. Öte yandan dünyada koronavirus aşısı üreten, dokuz ülkeden biri yapan, küresel salgınla mücadelede umut olan, insanlık tarihine Türkiye'nin adını yazdıran, Turkovac aşısını geliştiren bilim insanı, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, 'Akademinin Gücü Ödülü'ne layık görüldü.