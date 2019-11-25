Mustafa Asım Köksal, vefatının 21. yılında anıldı

Develi'nin yetiştirdiği İslam alimi Mustafa Asım Köksal Vefatının 21.Sene-i devriyesinde düzenlenen program ile Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezinde anıldı.

Anma programına Mustafa Asım Köksal'ın Salih Köksal, Önder Genel Başkanı Kamber Çal, Eğitimci-Veysel Kafalı ve Kur'an güzel okuma dünya 1.si Başakşehir Merkez Camii İmam Hatibi Mustafa Kızılcaoğlu' ve çok sayıda davetli katıldı. Geceye Önder İmam Hatipliler Derneği ve Bihader destek verirken programın ev sahipliğini ise Genç Develililer Derneği, Develi ve Yöresi Kültür Derneği üstlendi.

Mustafa Asım Köksal'ı Anma gecesinin sunuculuğunu Genç Develi'liler Derneği Genel Sekreteri Ahmet Keklik üstlendi.