Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KASKİ tarafından yapılan Güney-Kuzey Yönü Ana Kollektör Hattı Projesi ve Sivas Caddesi tünel geçişinin tanıtımında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Zorlukları bahane etmedik, hep çalıştık" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KASKİ tarafından yapılan Güney-Kuzey Yönü Ana Kollektör Hattı Projesi ve Sivas Caddesi tünel geçişi, düzenlenen tören ile tanıtıldı. Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 15 Şubat'ta göreve başlayışının 4 yıl olacağını hatırlatarak, Türk siyasi hayatında belki de en zor 4 yılı yaşadıklarını kaydetti.

Başkan Çelik, "Hiçbir zaman bu zorlukları mazeret gibi görüp bahane üretmedik, hep çalıştık. Hiç boş durmadık ve ekibimizle birlikte hep koşturduk. Bir taraftan gönül belediyeciliği yaptık, bir taraftan da yatırım ve proje belediyeciliği yaptık. Gönül belediyeciliği yapmak zorundaydık. Halkın gönlüne girmek istiyorsanız yapacaksınız ama bu slogan olarak kalmayıp eyleme dönüştürmek lazımdı. YADES Projesi, engelsiz çocuk evi, Kayseri Kardeşlik Platformu ve sosyal destek kartı gibi onlarca gönül belediyeciliği projesini 4 sene içerisinde hayata geçirdik. Bu arada boş durmadık ve yatırım belediyeciliği de yaptık. 4 sene içerisinde yollar, bulvarlar açtık. Katlı kavşaklar yaptık, gerek raylı sistem aracı, gerekse otobüsler alarak araç filomuzu yeniledik. Sosyal tesisler kazandırdık. İlçeler hep önceliğimiz oldu. İlçelerimizi hiç ihmal etmedik. Konforlu bir kent hayatının olmazsa olmazı alt yapı işlerini de hiç ihmal etmedik. Burada bulunmaz sebebimizde bunlardan biri olan, şehrin geleceğinde iz bırakacağımız bir projenin tanıtımıdır" ifadelerini kullandı.

Geleceğe dair bir planınız yoksa şehri yönetemezsiniz

Kayseri'nin nüfusunun arttığını kaydeden Çelik, mevcut kollektör hattının şehrin yükünü çekemez hale geldiğini belirterek, "Hızlı nüfus artışıyla daha önceden yapılan ana kolektör hattı şehrin yükünü çekemez hale geldi. Hatta ara ara Anayurt tarafından gelen ve eski Tavlusun caddesindeki kısmında taşmalarını da gördük. Bu nüfus artışını ve sonrasını da gördük ve hemen yeni bir proje için çalışmaya başladık. Gerçek mühendislik bu ihtiyaçları önceden görerek planlama yapmak, gerçek idarecilikte bu geleceğe göre, projeler üretmektir. Biz bunu yapmaya çalıştık. Eğer geleceğe dair bir planınız yoksa şehri yönetemezsiniz" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Çelik, törene katılan protokol üyelerine çalışmaları izletti.