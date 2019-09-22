Mustafa Elitaş, KUMSMALL AVM'yi gezdi

Türkiye'de ilk defa bulunduğu ilin sanayisinde üretilen ne varsa onun satıldığı bir alışveriş merkezi geliyor. Yerelde Büyükşehir Belediyesi ve Kocasinan Belediyesinin arsa alımı, altyapı gibi çok büyük destekleri ile başlayan proje TOKİ'nin de inşaatı üstlenmesi ile birlikte Kayseri'de son yılların en büyük özel yatırımına sahne oldu.

TOKİ'yi inşaat sürecinde yer almasını sağlayan önceki Dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere projenin bu aşamaya gelmesinde büyük emeği olan aktörler son durumu incelemek üzere alışveriş merkezinde mağaza açacak olan mobilyacılarla bir araya geldiler.

Kayseri ve Bölgesindeki illere perakende, yurt içinde ve yurt dışında toptan satış hizmeti verecek olan KUMSMALL FACTORY AVM kapılarını açmaya hazırlanıyor. Mobilya ve klasik Avm konseptini birleştiren Kayserili Mobilyacılar bu özelliği ile ‘İlk Bölgesel AVM ve ilk karma AVM' olacak. KUMSmall Factory Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezi olma özelliğini de taşıyor.

Üyelerle yapılan istişare toplantısında Otopark ve çevre düzenlemesinin devam ettiği Alışveriş merkezinde içerideki mağaza tadilat ve dekorasyonları gibi kalan işlerin hızlandırılarak açılışın bir an önce yapılmasının önemi vurgulandı.

Mobilyadan Halı, perde aydınlatmaya, ayakkabıdan giyim ve ev tekstiline, yeme-içme eğlenceden sinemaya kadar tam bir yaşam merkezi olarak hizmet verecek olan KUMSMALL FACTORY hem bölgedeki büyük bir perakende eksikliğini giderecek hem de yurt içinde ve yurt dışında toptan ticaretin önünü açarak Kayserinin sanayisine büyük katkıda bulunacak.