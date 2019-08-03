Mustafa Elitaş: “Sanayicimize elektriği başka yerden 36 kuruşa aldırmak yerine KEPSAŞ 35,80 kuruşa satmalı”

Düzenlenen meclis toplantısına Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Ak Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol ve parti üyeleri katıldı.

Çalışmalarından iyi verim almalarının arkasında teşkilatın olduğunu söyleyen Ak Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “3 Ağustos 2 sene önce bende herhangi bir şey ifade etmiyordu ama geçen sene 3 Ağustos'ta İl Başkanlığı sıfatıyla görevlendirilmem sebebi ile benim için bir anlam ifade etmeye başladı. Harikulade çalışan gençlik ve kadın kollarımız var. Bunu anlamak 1 sene içerisinde çok zor olmadı ama insan hayatında 1 yıl çok unutulmaz anlar yaşamasına sebep oluyor. dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise İl Danışma Meclisi'nin hayırlı sonuçlar getirmesini dilediğini söyleyerek son 4 ay içerisinde Büyükşehir Belediyesi olarak, yaptıklarını ve daha sonrasında vatandaşlara verdikleri vaatleri gösteren bir sunum gerçekleştirdi. Büyükkılıç, sunum sonunda bir üyenin kendisine ulaşım, su ve ekmek konusunda sorduğu soruya da “Emsal şehirlere göre hem ulaşımda, hem suda hem de ekmek fiyatında en uygunu biziz. Daha ucuz bir yer varsa bana bildirin gereğini yapalım” şeklinde cevap vererek, “Herkesin Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum” dedi.

Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer

“Seçimler bitti, artık geçime başladık. Genel seçimlerin üzerinden baktığımızda 1 yıl geçmiş ve yerel seçimlerin üzerinden de 4 ay geçmiş. Diğer yandan da partimiz 14 Ağustos 2001'de kurulmuş ve önümüzdeki günlerde 1 yaş daha yaşlanarak 19. yılımızı kutlayacağız. Allah yolumuzu açık etsin ve birlik beraberliğimizi bozmasın”

Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “Tebriğimiz inşallah bayramın 4. günü 19. yaşına basacak olan partimizin sizlerle beraber yürümüş olması. Başta Kurucu Genel Başkanımız sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları olan sizlerle beraber olan yaşını idrak edecek olması. Allah sağlık sıhhat verirse, hep beraber daha nice yıllarını İnşallah partimizle beraber devam edeceğiz.”

Sanayicilerin elektrik zammı konusunda sıkıntılar yaşadığını ve KEPSAŞ'ın sanayiciye yardım etmesi gerektiğini belirten Ak Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, “Bizimkisi bir aşk hikayesi diye başlayan ve 14 Ağustos 2001 tarihinde milletin kurduğu ve temelini genel başkanımız ile MYK üyelerinin attığı partinin, 1 buçuk yıl sonra iktidara gelişi ve devamında 14 Ağustos'ta 18 yılını tamamlayarak 19. yılına girmiş olan bir Ak Parti ile karşı karşıyayız. Kayseri de yaşayan sanayici kardeşlerimizin ifade ettiği bir meseleyi gündeme getirmek bizim görevimiz. Biz iktidar olarak bu güne kadar hiç yazılı soru önergesi vermedik ve bu meseleleri hep gündeme getirmeye çalıştık. İlgililer ile konuşup çözmeye çalıştık. Şu anda da bir ilgili karşımızda ve diğer ilgililer de dinliyordur herhalde. Kayseri ve Civarı Elektrik ve KEPSAŞ genel müdürümüzle konuştum ve konuyu bana izah etti. Birileri 3-5 aylık çek vererek, vade farksız elektrik satın almasına imkan veriliyor dediğimde altı kalın çizgilerle çizmedim. 11 Ağustos bayram ve 9 Ağustos Cuma günü elektrik faturasını kesmişler ve bu tarihte vatandaştan para istiyorlar. Bir şey yapılsın, bayram öncesinde bu insanlar işçisinin maaşını mı ödesin yoksa faturayı mı ödesin. Muhtarımız diyor ki, tarımsal sulamaya ne yapmamız lazım. Ben burada eski dostları da görmüşken, bu vesile ile bir derde tercüman olma gereği hissettim. Kayseri bizim için semboldür. En uygun fiyatla vermek zorundayız. Şartları ne ise yerine getirilsin ve büyük sanayiciler de herhalde başka yerlerden satın alıyorlar. Başka yerlere verilen fiyatı KEPSAŞ bizim sanayicimize teklif etmemiş, İnşallah o konuda yönetim kurulu başkanımız sanayicilerimizle görüşecek ve başkalarından 36 kuruşa almak yerine, 35,80 kuruşa o sanayicimize bizim KEPSAŞ'ımızın vermesi lazım diye düşünüyorum” ifadelerini kulandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, parti teşkilatını hep birlikte selamlayarak sahneden ayrıldılar.