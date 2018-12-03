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Mustafa Hür Öztürk Amatör Küme 12.Hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 12.

haftasında Kayseri Gençlerbirliği ile Erkiletspor 2-2 berabere kaldı.


Stat: Argıncık Stadı1 Nolu Saha


Hakemler: Necati Selçuk Şahin Adem Kaygısız * Arman Erkılıç


Saha Komiseri: Nihat Akşit


Kayseri Gençlerbirliği: Harun Bayram Furkan Sadık Arslan H.Karaman Salih Bahadır Soylu Mustafa Karakaya Cihan Oğuzman M.Furkan Hasan Pamuk Sedat Kurt Erman Deveci


Erkiletspor Mustafa Hüseyin Enes Saffet Yıldız Yusuf Eroğlu Mesut Turan Derecik Yasin Tarım Mehmet Şahin Dinç Alper Durdu Murat Uyanık


Goller: Alper Durdu dk.32 ve 90 (Erkiletspor) Cihan Oğuzman dk.39 , Harun Karaman dk.57 (Kayseri Gençlerbirliği)


Kırmızı kartlar: Yusuf Eroğlu dk.51, Mesut Can dk.81 (Erkiletspor)

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