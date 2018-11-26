Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 11.Hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’nin 11.
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 11. haftasında lider Yahyalıspor evinde oynadığı maçta Hacılar Erciyesspor'u 5-0 mağlup ederek namağlup yoluna devam etti.
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
Hakemler: Süha Adıyaman, Ö.Hürcan Yücel , Ahmet Sinan Berköz
Yahyalıspor: Fevzi Ufuk Genişhan, Erdem Demir, Sercan İşler, Ahmet Yumutkan, Halil Yozgat (dk. 65 Mehmet Akif), Kasım Alıcı (dk. 55 Selim Yağmur), Orhan Şahin (d.k 75 Heal Al Badri), Harun Yıldırım, Erkan Atıcı, Ramazan Durdu, Mehmet Yaman
Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu, Selim Can Sezgin, Doğukan Bozkurt Çetin, Yusuf Karaboğa, Erden Doğan, Emre Ulu, Mehmet Gençoğlu, Seyit Nerkiz, Serkan Gök, Mehmet Kahveci, Süleyman Yasa
Goller: Ahmet Yumutkan (dk.5, dk. 85), Kasım Alıcı (dk.30), Selim Yağmur (dk.70), Mehmet Yaman (dk.80) (Yahyalıspor)