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Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 11.Hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’nin 11.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 11. haftasında lider Yahyalıspor evinde oynadığı maçta Hacılar Erciyesspor'u 5-0 mağlup ederek namağlup yoluna devam etti.



Stat: Yahyalı İlçe Stadı


Hakemler: Süha Adıyaman, Ö.Hürcan Yücel , Ahmet Sinan Berköz


Yahyalıspor: Fevzi Ufuk Genişhan, Erdem Demir, Sercan İşler, Ahmet Yumutkan, Halil Yozgat (dk. 65 Mehmet Akif), Kasım Alıcı (dk. 55 Selim Yağmur), Orhan Şahin (d.k 75 Heal Al Badri), Harun Yıldırım, Erkan Atıcı, Ramazan Durdu, Mehmet Yaman


Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu, Selim Can Sezgin, Doğukan Bozkurt Çetin, Yusuf Karaboğa, Erden Doğan, Emre Ulu, Mehmet Gençoğlu, Seyit Nerkiz, Serkan Gök, Mehmet Kahveci, Süleyman Yasa


Goller: Ahmet Yumutkan (dk.5, dk. 85), Kasım Alıcı (dk.30), Selim Yağmur (dk.70), Mehmet Yaman (dk.80) (Yahyalıspor)

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