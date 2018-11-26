Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 11.Hafta

haftasında Esen Makina Belsinspor, Kocasinan Şimşekspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini devam ettirdi. Mavi-Beyazlılar genç rakibini tecrübeli oyuncuları ile mağlup etti.

Stat: Organize Sanayi Bölge Stadı

Hakemler : Hüseyin Keğin, Yunus Emre Gerez, Furkan Gündüz

E.M.Belsinspor : Bülent Aygün, Murat Şen, Cavit Alakoç, M Ali İmren, Cuma Uluçay, Hasan Yazgan, (dk.84 Harun Çetin) Mehmet Kındık, Aydemir Yavuz, Murat Mağara, (dk.70 Tahsin Yerli) Ahmet Küçüktalaslı, (dk.88 Mehmet Kafkas) Hamza Koçoğlu

Kocasinan Şimşekspor : A.Arda Yücel, Y.Emre Büyükçekiç, (dk.75 Ertuğrul Korkmaz) Mertcan Babayiğit, (dk.55 Muhammet Emin Özcan) A.Kadir Baykaldı Ömer Kaya, A.Enes Ozan, Eren Topuz (dk. 55 Berkay Arı),

Cengizhan Güler,Mevlüt Padak, İhsan Yasıt, Muhammet Emin Erginx

Goller :Hasan Yazgan (dk.5), Aydemir Yavuz (dk.30),Murat Mağara (dk.35) (Esen Makina Belsinspor), Muhammet Emin Ergin (dk.13 ve 66) (Kocasinan Şimşekspor)