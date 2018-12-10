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Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 13. Hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’de haftanın maçında lider Yahyalıspor ile takipçisi Kayseri Yolspor golsüz berabere kalarak puanları paylaştılar.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de haftanın maçında lider Yahyalıspor ile takipçisi Kayseri Yolspor golsüz berabere kalarak puanları paylaştılar.



Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ahmet Ulu, Osman Baruk


Saha Komiseri: Mehmet Yılmaz


Kayseri Yolspor:Batuhan Yıldırım, Erman Çilsal, Fatih Ülker, Levent Karabacak, Ümit Al, Cemal Tavran (Abdullah Aydilek dk.89 ?) Beytullah Özcan, (Fatih Kalın dk 85) Gökhan Savranlar, Tolga Kara, Can Ölçer, Batuhan Çelik (Nesimi Dikçal dk.65)


Yahyalıspor: Fevzi Ufuk Genişhan, Erdem Demir (M.Akif Toy dk 87) Orhan Şahin, Ahmet Yumutkan, Erkan Atçı, Halil Yozgat (Selim Yağmur dk.68) Ramazan Durdu, Ersoy Yılmaz, Harun Yıldırım, Kasım Alıcı, Mehmet Yaman (Hael Al Badri dk 80)

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