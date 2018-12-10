Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 13. Hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 13.
haftasında Organize Sanayi Stadı'nda oynanan maçta Belsinspor, Demirspor 6-2 mağlup ederek haftayı avantajlı kapattı.
Stat: Organize Sanayi Bölge Stadı
Hakemler: Rıza Öztürk, Mustafa Emre Doğruer, Cemal Emre Gömeç
Saha Komiseri: Mustafa Tuğran Akgül
Esen Makina Belsinspor: Bülent Aygün, Cavit Alakoç, Cuma Uluçay, Hasan Yazgan ( Ahmet Küçüktalaslı Dk. 74), Murat Şen, Tahsin Yerli (Mehmet Kafkas Dk. 85 ), Murat Mağara, Onur Atik (Harun Çetin Dk. 46 ), Mehmet Kındık, Aydemir Yavuz, Hamza Koçoğlu
Demirspor: Şenol Burul, Yusuf Yiğit, Kaan Yıldız, İsmail Özen Özışık, Ömer Ağırbaş, Emre Borlu, Taha Alban , Ferhat Uğur, Ebubekir Sain, Koray Tuna, Sadık Yücel
Goller: Murat Şen Dk. 2, Murat Mağara Dk.23, Harun Çetin Dk.63, Aydemir Yavuz Dk. 74, Ahmet Küçüktalaslı Dk.89 ve 90+4 (Esen Makina Belsinspor) Ebubekir Sain, Dk. 5, Sadık Yücel Dk. 31 ( Demirspor )