Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 14.Hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme lideri Yahyalıspor evinde oynadığı maçta Erkiletspor’u 7-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme lideri Yahyalıspor evinde oynadığı maçta Erkiletspor'u 7-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
Hakemler: Erkan Kırçıl, Halit Karacabay, Muhammed Boylu
Yahyalıspor: Fevzi Ufuk Genişhan, Erdem Demir, Erkan Atçı, Harun Yıldırım, Sercan İşler, Ahmet Yumutkan, Ramazan Durdux, Hael Al Badri, Mehmet Akif Toy, Orhan Şahin, Kasım Alıcı
Erkiletspor: Fatih Alıcı, Saffet Yıldız, Mert Akgöz, Mehmet Şahin Dinç, Turan Derecik, Tolgahan Alan, Alper Durdu, Nurettin Murat, Murat Talha, Bayram Kenger, Muhammed
Goller: Ramazan Durdu (3), Hael Al Badri (2), Harun Yıldırım, Metehan Yörükoğlu (Yahyalıspor) Muhammed (Erkiletspor)