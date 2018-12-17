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Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 14.Hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme lideri Yahyalıspor evinde oynadığı maçta Erkiletspor’u 7-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme lideri Yahyalıspor evinde oynadığı maçta Erkiletspor'u 7-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.


Stat: Yahyalı İlçe Stadı


Hakemler: Erkan Kırçıl, Halit Karacabay, Muhammed Boylu


Yahyalıspor: Fevzi Ufuk Genişhan, Erdem Demir, Erkan Atçı, Harun Yıldırım, Sercan İşler, Ahmet Yumutkan, Ramazan Durdux, Hael Al Badri, Mehmet Akif Toy, Orhan Şahin, Kasım Alıcı


Erkiletspor: Fatih Alıcı, Saffet Yıldız, Mert Akgöz, Mehmet Şahin Dinç, Turan Derecik, Tolgahan Alan, Alper Durdu, Nurettin Murat, Murat Talha, Bayram Kenger, Muhammed


Goller: Ramazan Durdu (3), Hael Al Badri (2), Harun Yıldırım, Metehan Yörükoğlu (Yahyalıspor) Muhammed (Erkiletspor).

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