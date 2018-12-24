Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 14.Hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’nin 14.
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 14.haftasında Yahyalıspor deplasmanda oynadığı maçta Başakpınar Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek ligin ilk yarısını lider olarak tamamladı.
Stat: BAşakpınar Şaban Tankurt Stadı
Hakemler: Ramazan Haymana, Salih Ulusoy, Mustafa Soner Yücel
Başakpınar Belediyespor: Yunus Emre Vatansever, Ahmet Uluhan Karabacak, Samet Yılmaz (Burak Kılıç dk 50), Mehmetcan Kaya, Kadir Uluçay, Engincan Özcan, Enes Koç (Mehmet Ferhat Dost dk 60) Seyitcan Bayrakol (Durdu Mehmet (dk 80), Ahmed Asaa Mohd, İsmail Erdi Halis, Bünyamin Coşgun
Yahyalıspor: Fevzi Ufuk Genişhan, Selim Yağmur, Halil Yozgat, Ahmet Yumutkan, Erkan Atçı, Vedat Daşçı, Kasım Alıcı, Ramazan Durdu (Sercan İşler dk 90), Harun Yıldırım, Ersoy Yılmaz (Barış Çokyıldırım dk 80), Hael Al Badri ( Orhan Şahin dk 72 )
Goller: Erkan Atçı dk 65, Barış Çokyıldırım dk 88 (Yahyalıspor)