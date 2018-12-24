İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 14.Hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’nin 14.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 14.haftasında Kayseri Demirspor ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu 4 golle sahadan 4-1'lık galibiyetle ayrıldı.


Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler: Mehmet Koç, Gökhan Erzin, Muhammed Gündüz


Saha Komiseri: Çetin Kılıçarslan


Kayseri Demirspor: Şenol Burul, Yusuf Yiğit, Kaan Yıldız, Emre Borlu, Ömer Ağırbaş, Mustafa Ünal, Batuhan Duran, Ferhat Uğur, Taha Albanx, (Ebubekir Sain dk 84), Koray Tuna, Sadık Yücel


Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Arda Yücel, Yunus Emre Büyükçekiç, Abdulkadir Baykaldı, Ömer Kaya, (İhsan Yasıt dk 55), Atakan Kökkaya, Abdullah Enes Ozan, Eren Topuz, Ümit Ergüner, Berkay Arı, Ramazan Bulmuş, Muhammed Emin Ergin


Goller: Taha Alban dk 56 ve 72, Emre Borlu dk 83, Ebubekir Sain dk 90 (Kayseri Demirspor) Eren Topuz dk 45 (Kocasinan Şimşekspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.