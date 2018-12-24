Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 14.Hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’nin 14.
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 14.haftasında Kayseri Demirspor ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu 4 golle sahadan 4-1'lık galibiyetle ayrıldı.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Mehmet Koç, Gökhan Erzin, Muhammed Gündüz
Saha Komiseri: Çetin Kılıçarslan
Kayseri Demirspor: Şenol Burul, Yusuf Yiğit, Kaan Yıldız, Emre Borlu, Ömer Ağırbaş, Mustafa Ünal, Batuhan Duran, Ferhat Uğur, Taha Albanx, (Ebubekir Sain dk 84), Koray Tuna, Sadık Yücel
Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Arda Yücel, Yunus Emre Büyükçekiç, Abdulkadir Baykaldı, Ömer Kaya, (İhsan Yasıt dk 55), Atakan Kökkaya, Abdullah Enes Ozan, Eren Topuz, Ümit Ergüner, Berkay Arı, Ramazan Bulmuş, Muhammed Emin Ergin
Goller: Taha Alban dk 56 ve 72, Emre Borlu dk 83, Ebubekir Sain dk 90 (Kayseri Demirspor) Eren Topuz dk 45 (Kocasinan Şimşekspor)