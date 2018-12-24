Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 14.Hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 14.haftasında Esen Makina Belsinspor ile Kocasinan Ülküspor mücadelesi nefesleri kesti. Doksan dakika sonunda sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrılan ekip ise Kocasinan Ülküspor oldu.

Stat: Organize Sanayi Stadı

Hakemler: Ali Etlikçi, Levent Yeşilyurt, Mehmet Altıparmak

Saha Komiseri: İlyas Öksüz

Esen Makina Belsinspor: Bülent Aygün, Cavit Alakoç, Cuma Uluçay, Hasan Yazgan, Murat Şen, Tahsin Yerli, Murat Mağara, Harun Çetin, (Ahmet Küçüktalaslı dk 46), Mehmet Kındık, Aydemir Yavuz, Hamza Kocaoğlu

Kocasinan Ülküspor: Erdem Kurtx, Cağlar Erdemci, Murathan Dördüncü, Hasan Göğercin, Şeyh Ismail Orhan, Mustafa Atsız, Muaz Guzay, Turgay Aydoğan, Niyazi Türkan, (Ahmet Emin Ayata dk 55) Uğur Canpolat, Emre Çolak

Goller: Murat Şen dk 39 (Esen Makina Belsinspor) Mustafa Atsız dk 60 Mustafa Atsız, Ahmet Emin Ayata dk 70, Uğur Canpolat dk 89 (Kocasinan Ülküspor)