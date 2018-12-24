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Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 14.Hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’nin 14.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 14.haftasında Esen Makina Belsinspor ile Kocasinan Ülküspor mücadelesi nefesleri kesti. Doksan dakika sonunda sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrılan ekip ise Kocasinan Ülküspor oldu.


Stat: Organize Sanayi Stadı


Hakemler: Ali Etlikçi, Levent Yeşilyurt, Mehmet Altıparmak


Saha Komiseri: İlyas Öksüz


Esen Makina Belsinspor: Bülent Aygün, Cavit Alakoç, Cuma Uluçay, Hasan Yazgan, Murat Şen, Tahsin Yerli, Murat Mağara, Harun Çetin, (Ahmet Küçüktalaslı dk 46), Mehmet Kındık, Aydemir Yavuz, Hamza Kocaoğlu


Kocasinan Ülküspor: Erdem Kurtx, Cağlar Erdemci, Murathan Dördüncü, Hasan Göğercin, Şeyh Ismail Orhan, Mustafa Atsız, Muaz Guzay, Turgay Aydoğan, Niyazi Türkan, (Ahmet Emin Ayata dk 55) Uğur Canpolat, Emre Çolak


Goller: Murat Şen dk 39 (Esen Makina Belsinspor) Mustafa Atsız dk 60 Mustafa Atsız, Ahmet Emin Ayata dk 70, Uğur Canpolat dk 89 (Kocasinan Ülküspor)

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