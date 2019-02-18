Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 19.Hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’nin 19.
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 19.haftasında Yahyalıspor evinde oynadığı maçta Akkışla Gençlikspor'u 2-0 mağlup ederek namağlup yoluna devam ediyor.
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
Hakemler: Mehmet Yeniay, Safa Çalışkan, Burhan Başpınar
Saha Komiseri: Süleyman Nar
Yahyalıspor: Fevzi Ufuk Genişhan, Erdem Demir, Halil Yozgat, Ahmet Yumutkan, Talha Çoban, Vedat Daşçı, Kasım Alıcı, Selim Yağmur, Hael Albadri, Ramazan Durdu, Barış Çokyıldırım
Akkışla Gençlikspor: Ömer Poyraz, Mehmet Bekar, Mustafa Gültekin, Hüseyin Öz, Halil İbrahim Avcı, Abdussamed Yılmaz, Hakan Daşdemir, Özgür Çapan, Onur Avcı, Ali Dalmış, Emre Ağırbaş
Goller: Halil Yozgat dk 21, Ramazan Durdu dk 71 (Yahyalıspor)