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Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme lideri Yahyalıspor ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda 1-0 geriden gelerek Develispor’u 4-1 mağlup etti ve namağlup yoluna devam ediyor.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme lideri Yahyalıspor ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda 1-0 geriden gelerek Develispor'u 4-1 mağlup etti ve namağlup yoluna devam ediyor.


Stat: Develi İlçe Stadı


Hakemler: Suat Alptekin, Yunus Emre Gerez, Sami Yılmaz


Develispor: Ömür Tuzcu, Kerem Özdemir, Mehmet fAtih Sönmez, Raşit Şimşek, Haluk Dalkalı, Nesimi Dikçal, Ramazan Aksoy, Resul Özgen, Onur Recep Çopur, Mehmet Kındık, Fethi Tekin


Yahyalıspor: Fevzi Ufuk Genişhan, Erdem Demir, Halil Yozgat, Ahmet Yumutkan, Talha Çoban, Mehmet Kahveci, Kasım Alıcı, Harun Yıldırım (Selim Yağmur dk 70) Ramazan Durdu, Erkan Atçı (Hael Albadrix dk 46) İsmail Aydoğdu, (Barış dk 85)


Goller: Onur Recep Çopur dk 45+1 (Develispor) İsmail Aydoğdu dk 50, Hael Albadri dk 53-74 ve 84 (Yahyalıspor)

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