Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Yolspor, Başakpınar Belediyespor’u 2-1 yenerek zirve iddiasını sürdürdü.
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Yolspor, Başakpınar Belediyespor'u 2-1 yenerek zirve iddiasını sürdürdü.
Stat: Başakpınar Şaban Tankurt Stadı
Hakemler: Hüseyin Keğin, Gökhan Erzin, Burhan Başpınar
Başakpınar Belediyespor: Aziz Çelik, Ahet Uluhan Karabacak, Samet Yılmaz (Seyitcan Bayrakol dk 78) Engincan Özcan, Kadir Uluçay, Mehmet Ferhat Dost, Durdu Mehmet Orçan (Gökdeniz Ersoy dk 86) Serkan Gök (Mehmet Fırat Yavuz dk 72) Ahmed Asaa Mohd, İsmail Erdi Halis, Bünyamin Coşgun
Kayseri Yolspor: Batuhan Yıldırım, Erman Çilsal, Fatih Ülker, Ümit Al, Levent Karabacak, Can Ölçer Mehmet Ali Öncü, Gökhan Savranlar, Mehmet Yaman (Cihat Bakar dk 86) Batuhan Çelik (Cemal Tavran dk 62) Mevlüt Metin (Tolga Kara dk 86)
Goller: Ahmed Asaa Mohd dk 20 (Başakpınar Belediyespor) Mevlüt Metin dk 49, Mehmet Ali Öncü dk 75 (Kayseri Yolspor)