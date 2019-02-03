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Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makina Belsinspor ligin 16.

haftasında oynadığı maçta Hacılar Erciyesspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.


Stat: Organize Sanayi Bölgesi


Hakemler : Mehmet Koç, Halit Karacabay, Gökhan Erzin


Saha Komiseri: Süleyman Nar


Esen Makina Belsinspor: Ali Özkan, Cemil Kartal, Cuma Uluçay, Mehmet Ali İmren, Murat Şen, Gökhan Boyraz, Hasan Yazgan, (Mehmet Kafkas dk 85), Ömer Bozkuş, Aydemir Yavuz, Harun Çetin, Murat Mağara


Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu, İsmail Çoban, (Ahmet Dalcı dk 81), Erdem Doğan, Doğukan Bozkurt Çetin, Seyfi Cingöz, Mehmet Gençoğlu, Bekir Acır, Yusuf Karaboğa,Samet Kaan Karaca, Süleyman Yasa, Gökalp Karaca, (Tolgahan Alan dk 52)


Goller: Hasan Yazgan dk 14, Ömer Bozkuş dk 65 (Esen Makina Belsinspor)

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