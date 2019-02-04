Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’nin tek yenilgisiz takımı olan Yahyalıspor evinde Gültepespor’u 3 golle geçerek liderliğini sürdürdü.
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin tek yenilgisiz takımı olan Yahyalıspor evinde Gültepespor'u 3 golle geçerek liderliğini sürdürdü.
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
Hakemler: Esat Sabuncu, Halit Karacabay, Harun Şoyeşik
Yahyalıspor: Ufuk Fevzi Genişhan, Erdem Demir, Halil Yozgat, Ahmet Yumutkan, Talha Çoban, Mehmet Kahveci (Ersoy Yılmaz dk 45) Kasım Alıcı, Orhan Şahin (Selim Yağmur dk 55) Hael Albadri, Ramazan Durdu, İsmail Aydoğdu (Barış Çokyıldırım dk 70)
Gültepespor: Gökhan Ödem, Turgut Kıvrak, Ertuğrul Erdinç, Cankat Yalçın, A.Atakan Umar, Alihan Soyak, Emre Altınalana, Şahin Boz, M.Enes Öztürk, Mikail Mağara, Kubilay Babacan
Goller: Hael Albadri (dk 20), Kasım Alıcı (dk. 40), Barış Çokyıldırım )dk. 85) (Yahyalıspor)