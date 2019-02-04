İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’nin tek yenilgisiz takımı olan Yahyalıspor evinde Gültepespor’u 3 golle geçerek liderliğini sürdürdü.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin tek yenilgisiz takımı olan Yahyalıspor evinde Gültepespor'u 3 golle geçerek liderliğini sürdürdü.


Stat: Yahyalı İlçe Stadı


Hakemler: Esat Sabuncu, Halit Karacabay, Harun Şoyeşik


Yahyalıspor: Ufuk Fevzi Genişhan, Erdem Demir, Halil Yozgat, Ahmet Yumutkan, Talha Çoban, Mehmet Kahveci (Ersoy Yılmaz dk 45) Kasım Alıcı, Orhan Şahin (Selim Yağmur dk 55) Hael Albadri, Ramazan Durdu, İsmail Aydoğdu (Barış Çokyıldırım dk 70)


Gültepespor: Gökhan Ödem, Turgut Kıvrak, Ertuğrul Erdinç, Cankat Yalçın, A.Atakan Umar, Alihan Soyak, Emre Altınalana, Şahin Boz, M.Enes Öztürk, Mikail Mağara, Kubilay Babacan


Goller: Hael Albadri (dk 20), Kasım Alıcı (dk. 40), Barış Çokyıldırım )dk. 85) (Yahyalıspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.