Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kocasinan Şimşekspor güçlü rakibi Kocasinan Ülküspor tek golle geçerek 3 puanın sahibi oldu.
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kocasinan Şimşekspor güçlü rakibi Kocasinan Ülküspor tek golle geçerek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Emre Ünlü, Osman Baruk, Turan Çelik
Saha Komiseri: Ceyhun Denli
Kocasinan Ülküspor: Erdem Kurt, Çağlar Erdemci, Şeyh İsmail Orhan (Saffet Yıldız dk 70) Hasan Göğercin, Murathan Dördüncü (Alperen Kısır dk 85) Mustafa Atsız, Emre Çolak, Turgay Aydoğan, Muaz Guzay, Uğur Canbolat, Alper Durdu (Niyazi Türkan dk 55)
Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş, Abdulkadir Baykaldı, Atakan Kökkaya, Gökhan Karer, Okan Çetiner, Ömer Kaya (Emircan Yıldırım dk 24) Muhammed Emin Ergin, Ümit Ergüner, Ramazan Bulmuş, Recep Karakaş (Emre Demirci dk 52) Onur Atık (Eren Topuz dk 65)
Gol: Muhammed Emin Ergin dk 8 (Kocasinan Şimşekspor)