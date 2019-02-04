Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Yolspor uzatmalarda bulduğu goller ile galibiyete uzanarak zirve takibini sürdürdü.
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Yolspor uzatmalarda bulduğu goller ile galibiyete uzanarak zirve takibini sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Gökhan Erzin, Muhammed Boylu
Saha Komiseri: Hamit Şen
Kayseri Yolspor: Batuhan Yıldırım, Erman Çilşal, Fatih Ülker, Ümit Al, Levent Karabacak, Cemal Tavran, (Cihat Bakar dk 55) Mehmet Ali Öncü, Gökhan Savranlar, Mehmet Yaman, Can Ölçer, Mevlüt Metin,
Develispor: Ömür Tuzcu, Kerem Özdemir, Mehmet Fatih Sönmez, Raşit Şimşek, Haluk Dalkalı, Nesimi Dikçal, Fethi Tekin, Mehmet Kındık, Onur Recep Çopur, Ramazan Aksoy, (Erkan Polat dk 75) Resul Özgen (Yunus Emre Özkara dk 32)
Goller: Mevlüt Metin dk 24, Gökhan Savranlar dk 90+2, Ümit Al 90+3 (Kayseri Yolspor) Fethi Tekin dk 30, Ramazan Aksoy dk 60 (Ramazan Aksoy)