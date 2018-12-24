Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'ye 1 hafta ara verildi

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’ye dün oynanan 14.
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'ye dün oynanan 14.hafta karşılaşmaları ile ilk yarı tamamlandı.
16 Eylül 2018 Pazar günü başlayan Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de 23 Aralık Pazar günü oynanan karşılaşmalarının ardından ilk yarıda perde kapandı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği Süper Amatör Küme'de 1 hafta ara verdi. Süper Amatör Küme 4-5 Ocak'ta kaldığı yerden devam edecek.
İşte 14.Hafta Maç Sonuçları
Başakpınar Belediyespor 0-2 Yahyalıspor
Kayseri Gençlerbirliği 4-1 Gültepespor
Kayseri Demirspor 4-1 Kocasinan Şimşekspor
Develispor 1-2 Hacılar Erciyesspor
Kayseri Yolspor 3-0 Erkiletspor
Akkışla Gençlikspor 1-6 Kayseri Şekerspor
Esen Makina Belsinspor 1-3 Kocasinan Ülküspor
Özvatan GEnçlikspor (BAY)