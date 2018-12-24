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Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'ye 1 hafta ara verildi

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’ye dün oynanan 14.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'ye dün oynanan 14.hafta karşılaşmaları ile ilk yarı tamamlandı.


16 Eylül 2018 Pazar günü başlayan Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de 23 Aralık Pazar günü oynanan karşılaşmalarının ardından ilk yarıda perde kapandı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği Süper Amatör Küme'de 1 hafta ara verdi. Süper Amatör Küme 4-5 Ocak'ta kaldığı yerden devam edecek.


İşte 14.Hafta Maç Sonuçları


Başakpınar Belediyespor 0-2 Yahyalıspor


Kayseri Gençlerbirliği 4-1 Gültepespor


Kayseri Demirspor 4-1 Kocasinan Şimşekspor


Develispor 1-2 Hacılar Erciyesspor


Kayseri Yolspor 3-0 Erkiletspor


Akkışla Gençlikspor 1-6 Kayseri Şekerspor


Esen Makina Belsinspor 1-3 Kocasinan Ülküspor


Özvatan GEnçlikspor (BAY)

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