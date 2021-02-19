Mustafa Şahin Dünya Gıda Günü Afiş Yarışmasına katılan öğrencileri makamında ağırladı

FAO tarafından düzenlenen ve 117'den fazla ülkeden çocukların katıldığı 2020 Dünya Gıda Günü Afiş Yarışmasına Kayseri'den katılarak, Türkiye'yi temsil eden Hasan Polatkan ilkokulu öğrencileri Esil Kalkan, Zeynep Turan, Belinay Özüdoğru, Esila Polat'ı Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin makamında konuk etti.

Şahin, Aileleri ve Öğretmenleri ile birlikte gelen çocuklarla sohbet ederek yaşıtlarına örnek olma ve farkındalık adına yaptıkları çalışmalarından dolayı tebrik etti.