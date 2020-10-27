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Mustafa Tokgöz yeniden basın sözcüsü olarak atandı

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulübe basın sözcüsü atadı.


Süper Lig'de ilk 6 haftayı 6 puanla geride bırakan Hes Kablo Kayserispor'da kurumsallık çalışmaları devam ediyor. Kulüp başkanı Berna Gözbaşı, yönetim kurulu dışından birisini basın sözcüsü olarak belirledi. Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, eski yönetici Mustafa Tokgöz'ü kulüp basın sözcüsü ve başkan danışmanı olarak atadı.


Mustafa Tokgöz, 2019 Aralık ayında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kuruluna girmiş, asbaşkan ve basın sözcüsü olarak görev yapmıştı. Mustafa Tokgöz 11 Ağustos 2020 tarihinde kulüpteki görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı. Tokgöz, 77 gün sonra Kayserispor'da yeniden görev almış oldu.

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