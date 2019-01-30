Mustafa Yalçın'dan Talasgücü Belediyespor'a ziyaret

AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, Kayseri'yi BAL Liginde tek temsil eden takım olan Talasgücü Belediyespor'u ziyaret etti.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, Talas İlçe Başkanı Kerem Ekici ve yönetim kurulu üyeleri Talasgücü Belediyespor'u antrenman esnasında takımı ziyaret ederek bilgiler aldılar.

Kayseri'yi Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde tek takım olarak temsil edecen Talasgücü Belediyespor'u ziyaret eden Mustafa Yalçın, Pazar günü oynanacak olan Kapadokya Göremespor maçı öncesi oyunculara, teknik heyete ve yöneticilere teşekkür edip, kalan maçlarında başarılar diledi.