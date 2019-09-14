İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müstakil evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangını, itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangını, itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talatpaşa mahallesinde meydana gelen olayda, müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de çıkan yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.