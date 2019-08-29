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Müstakil evde çıkan yangın korkuttu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cengiz Topel mahallesi 286. sokak üzerinde bulunan bir müstakil bir evde gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kısa süre içerisinde yangını söndürdü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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