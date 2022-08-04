İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kullanılmayan bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kullanılmayan bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Feraset Sokak üzerinde bulunan müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebepte dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.


Yangına ilgili tahkikat başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.