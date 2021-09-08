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Müstakil evde çıkan yangında mutfak küle döndü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında, mutfak küle döndü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında, mutfak küle döndü.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Zümrüt Mahallesi Vural Çıkmazı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, sokak üzerindeki müstakil bir ikametin mutfak kısmında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Mutfakta çıkan yangın kısa sürede büyürken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonucunda yangını kontrol altına alırken, evin mutfağı küle döndü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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