İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuz Mahallesi Muteber Sokak üzerinde meydana gelen olayda, müstakil bir ikamette bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Çıkan yangında yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.