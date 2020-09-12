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Müstakil evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir müstakil evin çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir müstakil evin çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Elmas Sokak üzerine bulunan müstakil bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak meraklı gözlerle itfaiyenin çalışmasını izledi. Polis ekipleri de, vatandaşlara korona virüs tedbirleri kapsamında uyarılarda bulunarak meraklı kalabalığı dağıttı. Ayrıca, yangın sırasında mahallede olan Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yangının söndürülmesi için yardım etti.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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