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Müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaktepe Mahallesi Bıçaklı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, müstakil bir evin çatısında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine haber verilmesi ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında yaralanan olmazken, elektrik telleri de zarar gördü.


İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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