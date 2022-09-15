Müteahhitlerden TOKİ projesine talepli destek

Bu yolla üretilen daireleri belediyeler de ihale yoluyla satabilir” dedi.

Gözütok yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve birçok vatandaşımızın kendi konutunun sahibi olmasını kiradan kurtulmasını amaçlayan tarihin en büyük konut projesini bizde sektör temsilcileri olarak çok olumlu buluyor ve destekliyoruz. Sektör olarak ülkemizin konut ihtiyacının giderilmesine katkı sunmak istiyoruz. Ancak TOKİ tarafından da açıklanan ve herkesin malumu olan maliyetler sektör olarak harekete geçmemizi engelliyor” dedi.

TOKİ tarafından açıklanan daire maliyetlerini değerlendiren Gözütok, “TOKİ 3+1 Konutu yüzde 40 indirimli haliyle 850 bin TL'den başlayan fiyatlarla vatandaşa satacak yani TOKİ'nin hesabından 3+1 dairenin indirimsiz maliyeti 1 milyon 416 bin TL arsa maliyetini de eklersek; bu daire yüzde 35 da arsa payıyla yapıldığında müteahhitte 3+1 dairenin maliyeti 2 milyon 178 bin TL'ye çıkıyor. TOKİ 2+1 Konutu yüzde 40 indirimli haliyle 608 bin TL'den başlayan fiyatlarla vatandaşa satacak yani TOKİ'nin hesabından 2+1 dairenin indirimsiz maliyeti 1 milyon 13 bin TL arsa maliyetini de eklersek; bu daire yüzde 35 da arsa payıyla yapıldığında müteahhitte 2+1 dairenin maliyeti 1 milyon 558 bin TL'ye çıkıyor. TOKİ'nin hesabında da görülen ve piyasanın da malumu olan bu maliyetlerle özel sektörün konut üretmesi ve satması çok zor. Sektör olarak ülkemizin konut ihtiyacının çözümüne katkı sunmak istiyoruz. Konut arzını arttırmak ve insanların konuta erişimini sağlamaya katkı sunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Sadece TOKİ ihaleleri değil, belediyelerinde ihale yoluyla sıfır veya sıfıra yakın arsa paylı ihalelerle TOKİ müteahhitleri dışında kalan firmaları da sisteme dahil edilmesini ve konut üretim sürecin daha da hızlanmasını amaçlıyor ve talep ediyoruz” diyen Göker Gözütok, “Bu amaçla; konut maliyetindeki en büyük girdi olan arsa maliyetlerinin hazine arazilerinin özel sektörün de konut üretimine açılmasını ve maliyetlerin bu yolla düşürülmesini sektör olarak talep ediyoruz. Yani sadece TOKİ ihaleleri değil, belediyelerinde ihale yoluyla sıfır veya sıfıra yakın arsa paylı ihalelerle TOKİ müteahhitleri dışında kalan firmaları da sisteme dahil edilmesini ve konut üretim sürecin daha da hızlanmasını amaçlıyor ve talep ediyoruz. Bu yolla üretilen daireleri belediyeler de ihale yoluyla satabilir. Sonuç olarak hem vatandaşımızın konut ihtiyacının daha hızlı karşılanması hem de 2018 yılından beri daralan sektörümüzün canlanması amacıyla talebimizin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve diğer yetkililer tarafından olumlu değerlendirilmesini dileriz” ifadelerini kullandı.