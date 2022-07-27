Mutfak tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu müstakil evin duvarları yıkılırken, 2 kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi İğdelidere Geçidi'nde bulunan bir müstakil evde, gaz sızıntısı sonucu mutfak tüpü patladı. Patlamanın şiddetiyle evin duvarları yıkılırken, içeride bulunan yaşlı S.Ç. ve bakıcısı H.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, yaralı 2 kadın da ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de patlamanın ardından çıkan yangını kısa süre içerisinde söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.