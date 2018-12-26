"Mutlu Çarşamba" Projesi İle Gençler Daha Mutlu

Şehit Yiğit Can Ciga Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim gören 10 genç Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü engelli aracı ile okullarından alınarak spor yapmak için önce İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzuna ardından da Ferdi Sporlar Merkezine götürüldü.

Olimpik Yüzme Havuzunda yüzmenin mutluluğunu yaşayan otizmli gençler yüzmenin ardından Ferdi Sporlar Merkezine geçerek okçuluk ve dart oynamanın keyfini çıkardılar.

Mutluluklarına ortak olunan otizmli gençler sporla eğlenceli vakitler geçirdikten sonra engelli aracı ile okullarına geri bırakıldı.