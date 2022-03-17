'Mutlu Evlilik Akademisi'ne ilgi büyük

Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ‘Mutlu Evlilik Akademisi' devam ediyor. Evlilik kurumunun sağlıklı sürdürülebilmesi ve evlilik öncesi eğitimlerinin yer aldığı programda sahnelenen Huzur Çınarı ekibinin tiyatro gösterisi katılımcılardan beğeni topladı.

Kültür sanattan spora, eğlenceden eğitimlere kadar birçok sosyal alanda yaz kış demeden hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, toplumun temel yapı taşı ailenin sağlıklı bir şekilde kurulması ve sürdürülebilir olması için ‘Mutlu Evlilik Akademisi' eğitimlerini başlattı. Büyükşehir'in kültür sanat ve mesleki eğitim kurslarında öncü kuruluşu KAYMEK A.Ş.'nin Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen eğitimler devam ediyor. Eğitimde, Huzur Çınarı ekibi tarafından tiyatro gösterisi de sahnelendi. Programın anlam ve önemine uygun olarak sahnelenen oyun, katılımcıların beğenisini topladı. Uzman Aile Danışmanlarınca verilen eğitimlerde, ‘Kendini Tanıma, Eş Seçimi, Nişanlılık Aşaması' başlığı altında, ‘hayat arkadaşımı nasıl seçerim', ‘kendini tanıtma becerileri', ‘eş seçimi ve beklentiler' ile ‘evlenme isteği ve nedenleri' konuları ele alındı. ‘İyi Günde Kötü Günde Bir Ömür Birlikte' sloganıyla ikinci haftası düzenlenen ‘Mutlu Evlilik Akademisi' 19-26 Mart saat 14.00 programları ile Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde devam edecek.

Mutlu Evlilik Akademisi Eğitimleri ile ilgilenen vatandaşların eğitimlere katılım ve içerikle ilgili detaylı bilgi için 0541 772 19 54 nolu telefon ile irtibat kurmaları gerekiyor.