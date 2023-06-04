Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Mutlu Önal güven tazeledi.

Olağan Genel Kurulu Sümer Amatör Spor Evi'nde gerçekleştirildi. 473 üyenin 330'nun katıldığı KASKF Genel Kurulu'nda tek liste oylandı. Mutlu Önal'ın güven tazelediği 18. Olağan Genel Kurulu'na Ahmet Yıldız Divan Başkanlığı yaparken, divan heyeti Orhan Tam, Salih Külahçıoğlu ve Mikail Karabulutlu'dan oluştu. 330 üyenin katıldığı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Kurulu ile göreve getirilen yönetim kurulu ve diğer organlarda görev alacak isimler ise şu şekilde oluştu;

Yönetim Kurulu: Mutlu Önal (Başkan), Mehmet Yücel, Adil Özhan (Genel Sekreter), Halit Aysu, Halil Demir, Murat Akgöz, Gökhan Esen, İsmail Okumuş, Yunus Özer, Ali Selimoğlu, Eşref Turgut, Ahmet Duman, Selcan Erişen, Erdem Gönültaş, Ali Fidan, Yusuf Sarıalp, Halil Aslan, Levent Özocak, Ahnmet Adıbelli

Yönetim Kurulu Yedek: Turan Kara, bülent Mağara, Ali Turaç, Yakup Yılmaz, Oğuzhan Çoban, Memduh Koca, Yunus Emre Demirel, Mustafa Yıkın, Çetin Kılıçaslan, İsmail Göksu, Abdullah Aslantürk

Denetim Kurulu: Fehmi Ocak, Osman Bahadır Kökoğlu, Halil Mezgitli

Denetim Kurulu Yedek: Küçük İbrahim Sungur, Şirvan Çeçen, Salih Külahçıoğlu

Üst Kurul Delegeleri: Mehmet Yücel, Adil Özhan, Ahmet Akçeşme, Mustafa Bodak, Melih Candan, Osman Dikkartin, Murat Bozdemir, Osman Bahadır Kökoğlu, Murat Canıtez, İnan Sungur, Osman Yıldırım, Mahmut Selçuk, Hacı Hatipoğlu, Ahmet Keskin, Orhan Tam, Emin Gök, Oğuz Yurt, Nurdoğan Sungur, Ümmet Ekici, Ali Kabak, Volkan Soykuvvet

Onur Kurulu: İlhan Çerçioğlu, Hacı Yusuf Şahin, Ömer Kuş, Sinan Duran, Zeki Akparlar, Zeki Soykarcı