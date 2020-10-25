Mutlu Önal'dan Kocasinan Şimşek futbol okuluna ziyaret

Beraberindeki heyet ile birlikte son olarak Kocasinan Şimşekspor'un futbol okulunu ziyaret eden Mutlu Önal, ziyarette minik oyuncular ile sohbet ettikten sonra oyunculara kitap dağıttı. Kocasinan Şimşekspor'un yıllardır alt yapıya verdiği önem ile Kayseri'ye yıldız oyuncular kazandırdığını belirten Önal, “Bugün bizleri kabul eden ve en iyi şekilde ağırlayan Kocasinan Şimşekspor yönetimi ve teknik ekibine teşekkür ediyorum. Yaptıkları başarılı çalışmaları yerinde gördük ve kendilerine teşekkür ederek başarılar diledik” dedi. Mutlu Önal, beraberindeki heyet ile birlikte çalışmalarını sürdüren spor okullarının tamamını ziyaret ederek hem sorunları dinleyecek hem de çalışmalar hakkında bilgi alacak.