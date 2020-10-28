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Mutlu Yüzler Projesi derecelerle döndü

Kayseri’de sürdürülen Mutlu Yüzler Projesi sporcuları Ankara’da yapılan Türkiye Tenis Şampiyonası’ndan derecelerle döndü.

Kayseri'de sürdürülen Mutlu Yüzler Projesi sporcuları Ankara'da yapılan Türkiye Tenis Şampiyonası'ndan derecelerle döndü.


Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Tenis Şampiyonası'na Kayseri'de sürdürülen Mutlu Yüzler Projesi sporcularından 10 sporcu katıldı. Şampiyonada minikler kategorisinde Büşra Doğan Türkiye Şampiyonu, Emine Karakuş Türkiye 3.'sü, Emine Yüksel ise Türkiye 4.'sü oldu. Kombineye giren sporcular Şampiyonluk kupasını aldı.


34 sporcunun katıldığı şampiyonaya en fazla sporcu ile katılan il Kayseri olurken, Mutlu Yüzler Projesi Koordinatörü Arzu Bayram Eser, “Kayseri'de başlatılan bu çalışmanın Türkiye genelindeki bütün engellilere ulaşması ve fayda sağlaması için çalışmalara devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya teşekkür ederiz” diye konuştu.

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