'Mutlu Yüzler' projesi meyvelerini vermeye başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından devam eden 'Mutlu Yüzler Projesi' kapsamında 2021 yılı içerisinde İşitme Engelliler alanında müsabakalarda dereceye giren sporcular ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı bir araya geldi.

Mutlu Yüzler Projesi Kapsamında çalışmalarını sürdüren İşitme Engelli Sporcular Taekwondo'da 17 madalya, Yüzme' de 7 madalya, Tenis' de 2 ve Badminton branşında da 2 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile bir araya gelen Mutlu Yüzler Proje Koordinatörü Arzu Bayram Eser, Taekwondo Antrenörü Ayşegül Kılıç, Kayak Antrenörü Fevzi Canıbek, Yüzme Antrenörü Kübra Nur Dilbaz ve Tenis Antrenörü İsa Taştan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıda yapılan çalışmalar ve elde edilen derecelerden dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; “Mutlu Yüzler Projesi ile yapılan çalışmalar bizleri oldukça memnun ediyor, bu tür projelerde yapılan çalışmalara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak desteklerimizi veriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından bu yıl başlatılan GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları ile çalışmalarımızı daha da artırıyoruz. Buradan projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımızı da başarılarının devamını diliyorum” dedi.