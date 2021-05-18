Müze gibi bahçe

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde babalarından kalan antika eşyalara sahip çıkan kardeşler, eşyaların bir kısmını evin bahçesinde sergiliyor.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 20069 yılında vefat eden Mehmet Karaduman'ın hayattayken gözü gibi baktığı kağnı, at arabası, yaban, çömlek, içi oyulu taşlar, yayık, karasaban, pulluk, harman döveni, taştan el değirmeni gibi çok eskiden kullanılan malzemeler çocuklarına miras kaldı. Babalarından kalan eşyalara bakan çocukları Mehmet ve Muteber kardeşler de bu geleneği sürdürdü.

Babalarından kalan eşyaların manevi değerlerinin çok olduğunu dile getiren Mehmet ve Muteber kardeşler, kalan eşyaları gelecek nesillere de aktaracaklarını dile getirdi.